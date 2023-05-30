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لتجنّب وقوع حادث نووي في زابوريجيا ...غروسي يدعو إلى احترام "خمسة مبادئ"
أخبار دولية
2023-05-30 | 17:24
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لتجنّب وقوع حادث نووي في زابوريجيا ...غروسي يدعو إلى احترام "خمسة مبادئ"
ما هي هذه المبادئ؟
دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى الإلتزام بخمسة "مبادئ ملموسة" لضمان سلامة محطة زابوريجيا الأوكرانية وتجنّب "حادث نووي".
ولفت غروسي، أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أنهم "محظوظون لعدم وقوع حادث نووي بعد"، مذكّراً بأنّ المحطة التي يحتلّها الجيش الروسي انقطعت عن شبكة الكهرباء سبع مرّات، واضطرت للاعتماد على مولّدات الطوارئ لتبريد المفاعل، وهي "خط الدفاع الأخير في مواجهة حادث نووي".
ويجري غروسي منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا حيث يعتبر الوضع خطيرا بسبب المعارك.
وقدّم غروسي إلى مجلس الأمن "المبادئ الأساسية الضرورية لمنع وقوع حادث نووي".
وأولّ هذه المبادئ "عدم شنّ هجوم من أيّ نوع من المحطة أو عليها، ولا سيّما استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين".
وتشمل المبادئ أيضًا عدم استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة أو حشد عسكريين، وأن لا يتم فصل المحطة عن شبكة الكهرباء.
وأضاف: "وُضعت مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخمسة لتجنّب وقوع حادث نووي. وتعتزم الوكالة بدء مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال بعثتها في الموقع".
ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطرفين إلى احترام هذه المبادئ، مناشداً أعضاء مجلس الأمن "دعمها بشكل لا لُبس فيه".
أخبار دولية
حادث نووي
زابوريجيا
غروسي
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