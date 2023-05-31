بوروندي تؤكّد للافروف "حيادها" في النزاع بين روسيا وأوكرانيا

جدّدت حكومة بوروندي الثلاثاء، خلال زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الدولة الأفريقية، التأكيد على "حيادها" في النزاع الدائر بين موسكو وكييف، مشدّدة على أنّه "لا يمكن لأحد أن ينتصر في هذه الحرب".





وفي شباط، امتنعت الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى، عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.

