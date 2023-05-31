سيول تنشر صوراً لحطام جزء من الصاروخ الكوري الشمالي

نشر الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء صوراً لحطام انتشله من البحر ويُعتقد أنّه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء لوضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار لكنّ العملية سرعان ما فشلت وتحطّم الصاروخ في البحر.





وفي الصور التي نشرها الجيش ظهر هيكل معدني أسطواني كبير بداخله بعض الأنابيب والأسلاك. وقال الجيش إنّه انتشل هذا الحطام من البحر على بُعد 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوشيونغ التي تقع قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.