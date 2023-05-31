الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طوكيو: بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها "صاروخاً بالستياً"
أخبار دولية
2023-05-31 | 00:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طوكيو: بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها "صاروخاً بالستياً"
أعلنت اليابان أنّ كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخاً بالستياً"، وذلك بعيد إعلان كوريا الشمالية أنّها أطلقت صاروخاً فضائياً فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطّم في البحر.
وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "بما أنّ إطلاق صاروخ بالستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنّ اليابان احتجّت بشدّة على كوريا الشمالية وأدانت بشدّة" إطلاقها هذا الصاروخ.
أخبار دولية
بيونغ
انتهكت
قرارات
الأمن
الدولي
بإطلاقها
"صاروخاً
بالستياً"
التالي
كوريا الشمالية تقول إنّ صاروخها الفضائي "تحطّم في البحر"
سيول تنشر صوراً لحطام جزء من الصاروخ الكوري الشمالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-08
مجلس الأمن الدولي "شديد القلق" من الوضع في هايتي
أخبار دولية
2023-05-08
مجلس الأمن الدولي "شديد القلق" من الوضع في هايتي
0
أخبار دولية
2023-04-27
مجلس الأمن الدولي يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن القيود التي فرضتها على النساء
أخبار دولية
2023-04-27
مجلس الأمن الدولي يدعو حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة" عن القيود التي فرضتها على النساء
0
أخبار دولية
2023-04-01
رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي "صفعة في وجه المجتمع الدولي"
أخبار دولية
2023-04-01
رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي "صفعة في وجه المجتمع الدولي"
0
أخبار دولية
2023-04-27
بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ
أخبار دولية
2023-04-27
بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:15
إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات
أخبار دولية
01:15
إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات
0
أخبار دولية
00:55
واشنطن تستبعد كوسوفو من تدريبات عسكرية بعد صدامات مع الصرب
أخبار دولية
00:55
واشنطن تستبعد كوسوفو من تدريبات عسكرية بعد صدامات مع الصرب
0
أخبار دولية
00:19
ماكرون وشولتس في مولدافيا الأربعاء للمشاركة في لقاء بين ارمينيا وأذربيجان
أخبار دولية
00:19
ماكرون وشولتس في مولدافيا الأربعاء للمشاركة في لقاء بين ارمينيا وأذربيجان
0
أخبار دولية
00:17
اليابان تطلق تحذيراً لسكّان أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
أخبار دولية
00:17
اليابان تطلق تحذيراً لسكّان أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-03-25
معلومات الـLBCI: التيار الوطني الحر أنهى صوغ الطعن الذي سيتقدم به نواب او وزراء إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار ميقاتي عدم التزام لبنان بالتوقيت الصيفي العالمي
آخر الأخبار
2023-03-25
معلومات الـLBCI: التيار الوطني الحر أنهى صوغ الطعن الذي سيتقدم به نواب او وزراء إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار ميقاتي عدم التزام لبنان بالتوقيت الصيفي العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06
جائزة الشاعر الياس أبو شبكة في نسختها الثانية تعيد إحياء قلمه
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06
جائزة الشاعر الياس أبو شبكة في نسختها الثانية تعيد إحياء قلمه
0
منوعات
2023-04-24
لزيادة الوعي بهذه الملوثات... ناشطون بيئيون في لشبونة يجمعون أعقاب السجائر
منوعات
2023-04-24
لزيادة الوعي بهذه الملوثات... ناشطون بيئيون في لشبونة يجمعون أعقاب السجائر
0
فنّ
2023-05-29
إليسا عن محبّتها لمصر: "كنت فرعونيّة في الحياة السابقة"
فنّ
2023-05-29
إليسا عن محبّتها لمصر: "كنت فرعونيّة في الحياة السابقة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل
0
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
أخبار لبنان
13:38
جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
آخر الأخبار
02:50
التفاصيل الكاملة لعملية تحرير المخطوف السعودي..
2
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
فنّ
06:08
أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
أخبار لبنان
03:05
الجيش اللبناني: عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية حرّرت المخطوف السعودي
5
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
خبر عاجل
06:43
معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع
6
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
فنّ
06:12
ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)
7
أمن وقضاء
07:50
دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم
أمن وقضاء
07:50
دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم
8
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
خبر عاجل
11:20
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More