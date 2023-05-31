كوريا الشمالية تقول إنّ صاروخها الفضائي "تحطّم في البحر"

أعلنت كوريا الشمالية أنّ صاروخاً فضائياً يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري أطلقته صباح الأربعاء "تحطّم في البحر" بسبب خلل فنّي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.





وقالت الوكالة نقلاً عن إدارة تطوير الطيران الوطنية إنّ "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطّم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر.





وأضافت أنّ الصاروخ "فقد زخمه بسبب خلل في عمل محرّك الطبقة الثانية بعد أن انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي".