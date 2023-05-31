اليابان تطلق تحذيراً لسكّان أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً

أطلقت اليابان صباح الأربعاء تحذيراً لسكّان منطقة أوكيناوا الجنوبية بعد أن أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما تصفه ب"صاروخ فضائي".





وقال مكتب رئيس الوزراء في تحذير على تويتر بثّته محطة "إن إتش كي" التلفزيونية العامّة "إطلاق صاروخ. إطلاق صاروخ. كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. من فضلكم احتموا داخل المباني أو تحت الأرض".