واشنطن تستبعد كوسوفو من تدريبات عسكرية بعد صدامات مع الصرب

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء استبعاد كوسوفو من برنامج لتدريبات عسكرية في أول عقوبة بعد تسليم ألبان مهامهم رسميا على رأس بلديات في مدن الشمال على أثر فوزهم في انتخابات قاطعها الصرب الذين يشكلون أغلبية في تلك المنطقة، مما أدى إلى تجدد التوتر.





ودعت القوى الغربية إلى وقف التصعيد بعد اشتباكات عنيفة جرت الإثنين أمام مبنى بلدية وجرح فيها نحو خمسين متظاهرا وحوالى ثلاثين جنديا من القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو).