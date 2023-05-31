إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات

التقى رئيس شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "تيسلا" إيلون ماسك الأربعاء في بكين وزير الصناعة الصيني جين تشوانغلونغ للبحث في الأجيال الجديدة من السيارات، كما أعلنت وزارة الصناعة الصينية.





وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت إن الرجلين "تبادلا وجهات النظر بشأن تطوير مركبات تعمل بطاقة جديدة وسيارات ذكية متصلة".

