السعودية تدشن مبادرة "طريق مكة" في تركيا

دشنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، مبادرة "طريق مكة" في تركيا، بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي



‎وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف مبادرة "طريق مكة" إلى استقبال ضيوف الرحمن (الحجاج)، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.



وحضر التدشين رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، ونائبه سليم أرقون، ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وأعضاء اللجنة، والقائم بأعمال السفارة السعودية لدى أنقرة محمد بن يوسف الحربي، والقنصل العام عبد المجيد بن حمد الدوسري، وعدد من المسؤولين من البلدين.



والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام، هي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج (كوت ديفوار)، بمشاركة وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.