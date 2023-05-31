بروكسل تنوي تمديد القيود على استيراد الحبوب الأوكرانية

أكد مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي الثلاثاء أنه من الضروري تمديد القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية حتى نهاية تشرين الأول "على الأقل"، على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من دول التكتل.





وبينما عزز رفع الرسوم الجمركية في أيار 2022 تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا في منتصف نيسان بسبب امتلاء صوامعها وانهيار الأسعار المحلية.



