الجيش السوداني يعلق مفاوضات هدنة مع قوات الدعم السريع

تعليق مفاوضات وقف إطلاق نار في السودان



أعلن مسؤول في الحكومة السودانية لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الجيش السوداني "علق مشاركته في مفاوضات جدة" بالسعودية التي تجري برعاية أميركية وسعودية للتوصل الى هدنة مع قوات الدعم السريع التي تنازعه السلطة.



وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن الجيش اتخذ هذا القرار "بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة".

