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بكين تندد بـ "الاستفزاز" الأميركي بعد حادثة طيران فوق بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
2023-05-31 | 04:37
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بكين تندد بـ "الاستفزاز" الأميركي بعد حادثة طيران فوق بحر الصين الجنوبي
بكين: المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري
نددت الحكومة الصينية الأربعاء بـ"الاستفزاز" الأميركي بعد حادثة بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أميركية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري"، مؤكدا أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور".
أخبار دولية
بحر الصين الجنوبي
بكين
الصين
أميركا
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