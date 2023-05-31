خمسة قتلى في انفجار صاروخ في قاعدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان

مسؤول أمني لفرانس برس: خمسة قتلى في انفجار صاروخ في قاعدةّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان



قتل خمسة عناصر تابعين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة فجر الأربعاء في انفجار في لبنان قرب الحدود السورية وفق ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه "انفجر صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل هذه القاعدة ما أدى لمقتل خمسة عناصر".



من جانبه، اتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة أنور رجا اسرائيل باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا في شرق لبنان بغارة ليلية.



وقال لفرانس برس "إنها غارة إسرائيلية استهدفت أحد مواقع الجبهة وأدت إلى استشهاد خمسة عناصر". واضاف "لا توجد معلومات تفصيلية كثيرة حتى اللحظة".



لكن اسرائيل نفت أي تورط لها في الحادثة.



وردا على سؤال لفرانس برس، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "هذا ليس نشاطا للجيش الإسرائيلي".