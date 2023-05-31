ماكرون يدين "مسؤولية سلطات كوسوفو" في تفاقم الوضع بعد الصدامات

ماكرون يدين "مسؤولية سلطات كوسوفو" في تفاقم الوضع بعد الصدامات

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء "مسؤولية" سلطات كوسوفو في تفاقم الأوضاع في هذا البلد بعد إشتباكات عنيفة أسفرت عن جرح ثلاثين جنديًا من القوة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في براتيسلافا: "من الواضح جدًا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق سلطات كوسوفو في الوضع الحالي وفشلًا في احترام إتفاق مع أنه كان مهمًا وتم إبرامه قبل أسابيع فقط".



ويهيمن التوتر في شمال كوسوفو الأربعاء إذ تجمع مئات الصرب خارج مقر بلدية إحدى المدن بعد مواجهات مع قوات حفظ السلام في وقت سابق هذا الأسبوع.



وأشار ماكرون إلى أننا "قلنا بشكل واضح جدًا للسلطات الكوسوفية إن تنظيم هذه الإنتخابات خطأ".

