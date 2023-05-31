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الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض لمدة 12 شهرًا لكافة المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا

أخبار دولية
2023-05-31 | 10:17
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الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض لمدة 12 شهرًا لكافة المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا
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الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض لمدة 12 شهرًا لكافة المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا

كشفت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنه انطلاقًا من قرار متوقّعٍ اتخاذه في مجلس الأمن الدولي في شهر تموز الجاري، تسعى الولايات المتحدة للحصول على تفويض لمدة 12 شهرًا لكافة المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا ألا وهي باب الهوى وباب السلام والراعي. 

وفي السياق، شجّعت غرينفيلد جميع أعضاء مجلس الامن على دعم هذا القرار، الذي سيوفر الثقة وإمكانية التنبؤ والدعم الذي تمس الحاجة إليه للجهات الفاعلة الإنسانية والأمم المتحدة والشعب السوري على حد سواء.

أخبار دولية

سوريا

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