بلينكن يحض الصين على "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" بعد حادثة الطائرة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات، بعد حادثة طيران الأسبوع الماضي حمّل فيها المسؤولية لطيار صيني.



ولفت بلينكن للصحافيين خلال زيارة للسويد إلى أنه يعتقد أن ذلك يؤكد فحسب على أهمية أن تكون بيننا خطوط اتصال منتظمة ومفتوحة، منها بالمناسبة، بين وزيري الدفاع في بلدينا.



وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن إجراء محادثات مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.