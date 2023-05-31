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عبد اللهيان يستقبل المرر: ايران تعتبر الامارات شريكاً تجارياً موثوقا
أخبار دولية
2023-05-31 | 10:48
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عبد اللهيان يستقبل المرر: ايران تعتبر الامارات شريكاً تجارياً موثوقا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لدى استقباله وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في طهران، أنّ تنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين الإمارات إيران تصبّ في مصلحة البلدين.
وقال عبد اللهيان إنّ بلاده تعتبر الإمارات شريكاً تجارياً موثوقاً، مشيراً إلى أنّ طهران تنتهج سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار كافة.
بدوره، أكد الوزير الإماراتي أنّ بلاده عازمة على تعزيز علاقتها وتوسيعها مع طهران.
أخبار دولية
عبد اللهيان
الامارات
ايران
المرر
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