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الإمارات تنسحب من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج
أخبار دولية
2023-05-31 | 10:59
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الإمارات تنسحب من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج
أعلنت الإمارات انسحابها من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج، تعمل قبالة إيران وفي مياه البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرة الى انه نتيجة للتقييم المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات من القوة البحرية الموحدة.
وتعمل القوة التي تضم 38 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتتخذ في البحرين مقرا، على مكافحة المخدرات والتهريب وحفظ الأمن في المنطقة الاستراتيجية التي غالبا ما تشهد هجمات ضد سفن وناقلات نفط.
أخبار دولية
الإمارات
الولايات المتحدة
الخليج
قوة بحرية
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