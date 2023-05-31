الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملف موقع نووي إيراني غير معلن عنه

الوكالة: تلقينا توضيحات معقولة من ايران

قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي "توضيحات معقولة" من إيران.



وجاء في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "ليس لديها أسئلة إضافية... ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة"، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.