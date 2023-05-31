إيران زادت "بشكل كبير" مخزونها من اليورانيون المخصب

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران زادت بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ولو أنها تنفي السعي لحيازة القنبلة النووية، وفق ما جاء في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



وأعلنت الوكالة أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به.



وبذلك، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ4744,5 كيلوغرام في 13 أيار، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوغرام.