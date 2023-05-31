موسكو تندد بعمل "استفزازي متهور" بعد إغلاق ألمانيا أربع قنصليات روسية

نددت موسكو بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس على أراضيها معتبرة ذلك خطوة "استفزازية" وتوعدت بالرد.وقالت وزارة الخارجية الروسية "يجب ألا يكون هناك شك في برلين بأن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من طرفنا".