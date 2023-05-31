الولايات المتحدة تعلن عن حزمة أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وعشرات الملايين من طلقات الذخيرة، مؤكدة لكييف ضرورة عدم استخدام الأسلحة الأميركية لشنّ هجمات داخل روسيا.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات للصحافيين: "لقد كنا واضحين جدا مع الأوكرانيين في الاتصالات الخاصة - كما أوضحنا علنا - أننا لا ندعم الهجمات داخل روسيا. نحن لا نتيح ولا نشجع الهجمات داخل روسيا".



وأوضحت وزارة الدفاع الاميركية أن الشحنات الأخيرة سترفع إجمالي قيمة المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022 إلى 37,6 مليار دولار.



وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات لتلبية احتياجاتها الفورية في ميدان المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.