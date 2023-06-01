مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون تعليق سقف الدين العام

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الأربعاء مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.





ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.





وسارع بايدن إلى الترحيب بهذه "الخطوة الأساسية".