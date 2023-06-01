ثلاثة قتلى في هجوم جوّي على كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، في هجوم جوي استهدف العاصمة كييف فجر الخميس.





وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تلغرام "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي".





وأضافت أنّ اثنين من القتلى الثلاثة "هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاماً".