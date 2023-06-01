الرئيس الأوغندي: "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن قانون مكافحة المثلية الجنسية

ردّ الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الأربعاء على العقوبات التي هدّدت بفرضها دول غربية على كمبالا بسبب إقرارها قانوناً لمكافحة المثلية الجنسية، بالقول إنّ "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق هذا القانون الذي يعتبر من بين الأكثر قمعاً للمثليين في العالم.





والقانون الذي أصبح نافذاً الإثنين بعدما وقّع عليه موسيفيني يفرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية وكذلك على "الترويج" للمثلية.