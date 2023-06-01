المحكمة البرازيلية العليا تقضي بسجن الرئيس الأسبق فرناندور كولور 9 سنوات بتهم فساد

قضت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور لمدة 8 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار فضيحة بتروبراس.





وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجّهة إليه.





والأربعاء أصدرت المحكمة العليا العقوبة بحقّ المدان، علماً بأنّ مقرّر المحكمة القاضي إدسون فاشين كان قد أعلن في أعقاب حكم الإدانة أنّ العقوبة على التّهم التي أدين بها الرئيس الأسبق تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة.