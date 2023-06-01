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مجموعة كوديلكو العملاقة للنحاس تغلق مصهرا في تشيلي للحد من التلوث
أخبار دولية
2023-06-01 | 00:22
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مجموعة كوديلكو العملاقة للنحاس تغلق مصهرا في تشيلي للحد من التلوث
أغلقت شركة التعدين التشيلية العامة كوديلكو أكبر منتج للنحاس في العالم الأربعاء مصهرا أدى نشاطه الذي يسبب تلوثا كبيرا، إلى تحويل منطقة صناعية تعمل فيها شركات أخرى إلى "تشيرنوبل تشيلية".
وتسبب مصهر النحاس في فينتاناس لمدة ستين عاما في انبعاث أطنان من الجزيئات السامة في مدينتي كوينتيرو وبوشونكافي الواقعتين في منطقة صناعية تضم خمسين ألف نسمة وتبعد 140 كلم عن سانتياغو غربا.
وأمر مدير العمليات في المصهر بابلو بولر خلال مراسم الأربعاء "بإغلاق نهائي" للمنشأة.
أخبار دولية
كوديلكو
العملاقة
للنحاس
مصهرا
تشيلي
التلوث
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