الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull - Soap Box
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يعتزم الترشح للبيت الأبيض
أخبار دولية
2023-06-01 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يعتزم الترشح للبيت الأبيض
يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس الأسبوع المقبل ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء.
وقالت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ بنس البالغ 63 عاما سيطلق حملته الرئاسية في 7 حزيران بخطاب في ولاية آيوا الواقعة في الغرب الأوسط.
وكان ترامب البالغ 76 عاما أعلن في تشرين الثاني أنه يعتزم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة وهو الأوفر حظًا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.
ودخل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس البالغ 44 عاما في السباق الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن ينضم إلى السباق الأسبوع المقبل جمهوري آخر بارز هو حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.
كما تسعى نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لكارولاينا الجنوبية وأول سفيرة عيّنها ترامب لدى الأمم المتحدة، للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، ويشاركها نفس المسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.
ويُنظر إلى ديسانتيس منذ فترة طويلة على أنه المنافس الأكثر جدية لترامب، وقد نأى بنفسه عن الرئيس السابق رغم تبنّيه نفس أجندته الشعبوية التي تتلخص في شعار "أميركا أولا".
بدوره، فإنّ كريستي كان مقرباً من ترامب، لكنه انتقده بشدة على خلفية هجوم كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.
وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، أصيب بنس بصدمة عندما هدّد حشد من أنصار ترامب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.
وبنس، وهو مسيحي إنجيلي ومعارض للإجهاض بشدّة، راح يجوب البلاد في الأشهر الأخيرة ويتحدث في العديد من الولايات التي يُنظر إليها على أنها الأكثر أهمية في سباق الحصول على بطاقة الترشيح الجمهورية.
أخبار دولية
مايك بنس
ترشّح
انتخابات
البيت الأبيض
التالي
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد أن بلادها ستنجح في وضع قمر اصطناعي في المدار
واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع "جدّيين"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-15
البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري.. وبايدن "يتطلع للعمل مع الفائز" في الانتخابات التركية "أيا كان"
أخبار دولية
2023-05-15
البيت الأبيض: روسيا وإيران "توسعان" تعاونهما العسكري.. وبايدن "يتطلع للعمل مع الفائز" في الانتخابات التركية "أيا كان"
0
أخبار دولية
2023-04-21
الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
أخبار دولية
2023-04-21
الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم ترشّحه للانتخابات في خضم أزمة اقتصادية
0
صحف اليوم
00:04
مصادر الثنائي لـ"الجمهورية": ما نراه هو اشبه ما يكون بالعملة الباطلة غير القابلة للصرف في الانتخابات الرئاسية
صحف اليوم
00:04
مصادر الثنائي لـ"الجمهورية": ما نراه هو اشبه ما يكون بالعملة الباطلة غير القابلة للصرف في الانتخابات الرئاسية
0
أخبار لبنان
2023-05-30
المجلس الدستوري يجتمع لمناقشة الطعن المقدم لتأجيل الانتخابات البلدية...ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
2023-05-30
المجلس الدستوري يجتمع لمناقشة الطعن المقدم لتأجيل الانتخابات البلدية...ماذا في التفاصيل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
زيلينسكي يحذّر من أن الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر
أخبار دولية
06:52
زيلينسكي يحذّر من أن الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر
0
أخبار دولية
06:29
روسيا صدّت محاولة "غزو" أوكرانية لأراضيها
أخبار دولية
06:29
روسيا صدّت محاولة "غزو" أوكرانية لأراضيها
0
أخبار دولية
05:47
النواب البرازيليون يقرّون نصا يعدّل صلاحيات عدد من الوزارات
أخبار دولية
05:47
النواب البرازيليون يقرّون نصا يعدّل صلاحيات عدد من الوزارات
0
أخبار دولية
03:29
صندوق النقد الدولي يدعو إلى تسعير الكربون لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة
أخبار دولية
03:29
صندوق النقد الدولي يدعو إلى تسعير الكربون لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إتحاد كرة الطائرة يتوج نادي الأنوار ببطولة لبنان بعد غياب نادي Speed Ball عن المباراة الفاصلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إتحاد كرة الطائرة يتوج نادي الأنوار ببطولة لبنان بعد غياب نادي Speed Ball عن المباراة الفاصلة
0
اقتصاد
15:34
وفد اقتصادي كويتي وصل مساءً الى لبنان
اقتصاد
15:34
وفد اقتصادي كويتي وصل مساءً الى لبنان
0
رياضة
2023-04-11
تعليق نشاط نادي كرة قدم تونسي لهجرة أكثر من 30 لاعباً بشكل غير قانوني
رياضة
2023-04-11
تعليق نشاط نادي كرة قدم تونسي لهجرة أكثر من 30 لاعباً بشكل غير قانوني
0
آخر الأخبار
05:06
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يشعلون الإطارات أمام قصر العدل في بيروت
آخر الأخبار
05:06
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يشعلون الإطارات أمام قصر العدل في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:12
ابو فاعور لـ"حوار المرحلة": أزعور ليس شخصية اصطدامية مع أحد وسنعلن عن موقفنا قريبا
أخبار لبنان
16:12
ابو فاعور لـ"حوار المرحلة": أزعور ليس شخصية اصطدامية مع أحد وسنعلن عن موقفنا قريبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل يتجدد النزاع بين كوسوفو وصربيا الذي يعود إلى قرون عدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل يتجدد النزاع بين كوسوفو وصربيا الذي يعود إلى قرون عدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع توسعة رصيف الجميزة - مار مخايل... معلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع توسعة رصيف الجميزة - مار مخايل... معلّق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فرنسا دعت لتنافس إنتخابي رئاسي في مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فرنسا دعت لتنافس إنتخابي رئاسي في مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تترقب كيفية بدء تطبيق التعميم ١٦٥
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تترقب كيفية بدء تطبيق التعميم ١٦٥
0
أخبار لبنان
13:34
الرئاسة الحاضرة في واشنطن حاضرة أيضًا في باريس
أخبار لبنان
13:34
الرئاسة الحاضرة في واشنطن حاضرة أيضًا في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ما بين النشرتين... هذا ما جرى مع رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ما بين النشرتين... هذا ما جرى مع رياض سلامة
0
أخبار لبنان
13:32
ليف: نعمل مع شركاء إقليميين وأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني كي يقوم بعمله
أخبار لبنان
13:32
ليف: نعمل مع شركاء إقليميين وأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني كي يقوم بعمله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مزار سيدة لبنان في حريصا يستقطب حشودًا من المؤمنين والزوار... فكيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مزار سيدة لبنان في حريصا يستقطب حشودًا من المؤمنين والزوار... فكيف هي الصورة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تترقب كيفية بدء تطبيق التعميم ١٦٥
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تترقب كيفية بدء تطبيق التعميم ١٦٥
2
خبر عاجل
05:46
معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦
خبر عاجل
05:46
معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦
3
خبر عاجل
08:32
النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا
خبر عاجل
08:32
النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا
4
خبر عاجل
11:04
مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف تعلن أن إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس
خبر عاجل
11:04
مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف تعلن أن إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس
5
اقتصاد
06:58
كم بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من مفاعيل التعميم 158؟... اليكم بيان مصرف لبنان
اقتصاد
06:58
كم بلغ عدد العملاء الذين استفادوا من مفاعيل التعميم 158؟... اليكم بيان مصرف لبنان
6
خبر عاجل
14:57
أبو فاعور لـ حوار المرحلة عن إذا ما كان اللقاء الديموقراطي سيتبنى ترشيح أزعور: نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية
خبر عاجل
14:57
أبو فاعور لـ حوار المرحلة عن إذا ما كان اللقاء الديموقراطي سيتبنى ترشيح أزعور: نحن لا نرى أن هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضّل مرشحا توافقيا وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه وهو ليس شخصية اصطدامية
7
خبر عاجل
05:35
بري: أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة
خبر عاجل
05:35
بري: أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة
8
أمن وقضاء
03:33
ينقل أسلحة وذخائر حربيّة إلى أحد الأشخاص في البقاع برفقة والدته لإبعاد الشّبهات... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
03:33
ينقل أسلحة وذخائر حربيّة إلى أحد الأشخاص في البقاع برفقة والدته لإبعاد الشّبهات... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More