نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يعتزم الترشح للبيت الأبيض

يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس الأسبوع المقبل ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء.



وقالت شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ بنس البالغ 63 عاما سيطلق حملته الرئاسية في 7 حزيران بخطاب في ولاية آيوا الواقعة في الغرب الأوسط.



وكان ترامب البالغ 76 عاما أعلن في تشرين الثاني أنه يعتزم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة وهو الأوفر حظًا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.



ودخل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس البالغ 44 عاما في السباق الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن ينضم إلى السباق الأسبوع المقبل جمهوري آخر بارز هو حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.



كما تسعى نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لكارولاينا الجنوبية وأول سفيرة عيّنها ترامب لدى الأمم المتحدة، للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، ويشاركها نفس المسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.



ويُنظر إلى ديسانتيس منذ فترة طويلة على أنه المنافس الأكثر جدية لترامب، وقد نأى بنفسه عن الرئيس السابق رغم تبنّيه نفس أجندته الشعبوية التي تتلخص في شعار "أميركا أولا".



بدوره، فإنّ كريستي كان مقرباً من ترامب، لكنه انتقده بشدة على خلفية هجوم كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.



وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، أصيب بنس بصدمة عندما هدّد حشد من أنصار ترامب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.



وبنس، وهو مسيحي إنجيلي ومعارض للإجهاض بشدّة، راح يجوب البلاد في الأشهر الأخيرة ويتحدث في العديد من الولايات التي يُنظر إليها على أنها الأكثر أهمية في سباق الحصول على بطاقة الترشيح الجمهورية.