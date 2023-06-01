قصف "متواصل" يستهدف منطقة روسية على الحدود الأوكرانية ويسفر عن خمسة جرحى

تستهدف بلدة في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا منذ ساعات "بقصف متواصل" أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، على ما أفاد الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف الخميس.



وكتب غلادكوف على تلغرام: "تشهد تشيبيكينو قصفا متواصلا" بالقذائف، متّهما القوات الأوكرانية بقصف "وسط المدينة وأطرافها". وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، هناك خمسة جرحى".