ستولتنبرغ يزور أنقرة في "المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أنه سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في أوسلو: "أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".