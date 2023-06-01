وزير الخارجية السويدي: ستوكهولم تستوفي كل الشروط ويجب أن تصادق أنقرة وبودابست على انضمامها إلى الناتو

أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم الخميس أن بلاده أوفت بكل شروط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، داعيا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما من دون تأخير.



وقال بيلستروم في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو: "وفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب". وأضاف: "حان الوقت لتبدأ تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الناتو".