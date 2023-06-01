وصول زيلينسكي إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدافيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدا أوروبيا في مولدافيا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدافيا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترا من العاصمة كيشيناو.