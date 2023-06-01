صندوق النقد الدولي يدعو إلى تسعير الكربون لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة

صرحت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي الأربعاء إن تسعير الكربون سيكون ضروريًا للمساعدة في تمويل الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة، محذرة من زيادة اللجوء إلى الدعم المالي للمشاريع "الخضراء".





وقالت غيتا غوبيناث في مؤتمر في واشنطن "أعتقد أننا نحتاج فعلا كما تعلمون إلى وضع مسألة تسعير الكربون بشكل مباشر على الطاولة رغم كل القضايا السياسية المتعلقة بذلك".





وأضافت "لا يمكننا اعتبار الدعم المالي بديلا للرسوم على الكربون"، مشيرة إلى أن المناقشات الحالية بشأن تحول الطاقة "تتركز على ما يبدو على الدعم وليس على الأسعار".



