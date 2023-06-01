روسيا صدّت محاولة "غزو" أوكرانية لأراضيها

أكّد الجيش الروسي الخميس، أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة "غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".