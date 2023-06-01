زيلينسكي يحذّر من أن الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بضم بلاده ومولدافيا التي تستضيف قمة المجموعة السياسية الأوروبية، إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قائلا: "كل شك نظهره هو خندق ستحاول روسيا احتلاله".



وقال زيلينسكي خلال لقاء للمجموعة السياسية الأوروبية في بولبواكا في شرق مولدافيا: "يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدودا مع روسيا والتي لا تريد أن تأخذ روسيا جزءا من أراضيها، أعضاء كاملي العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي".