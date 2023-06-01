وزيرة الخارجية الفرنسية تزور السعودية في الثامن من حزيران

تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السعودية في الثامن من حزيران للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم الوزارة الخميس.



وقالت آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن "فرنسا تقف إلى جانب المجتمع الدولي لمواصلة مكافحة الإرهاب بثبات وتصميم، خصوصا في إطار التحالف الدولي ضد داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت المتحدثة إن الزيارة ستشّكل "مناسبة لكي تتطرّق الوزيرة إلى أولوياتنا ومواصلة عملنا".



وكان التحالف قد أنشئ في العام 2014 لمكافحة التنظيم الجهادي. وهو يتدخّل خصوصا على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة المقاتلين الأجانب كما يقدّم المساعدة لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار الأراضي المحرّرة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.