يوم تاريخي في الأردن... قصة حب ملكية تتوج بزفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف

قصف "متواصل" يستهدف منطقة روسية على الحدود الأوكرانية ويسفر عن خمسة جرحى

قصف "متواصل" يستهدف منطقة روسية على الحدود الأوكرانية ويسفر عن خمسة جرحى

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تؤكد أن بلادها ستنجح في وضع قمر اصطناعي في المدار