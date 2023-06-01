ماكرون وشولتس يطالبان بإنتخابات جديدة في بلديات كوسوفو المتنازع عليها

ماكرون وشولتس يطالبان بإنتخابات جديدة في بلديات كوسوفو المتنازع عليها

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الخميس بتنظيم إنتخابات جديدة في البلديات المتنازع عليها في شمال كوسوفو الذي شهد مواجهات مؤخرًا.



وقال ماكرون في ختام إجتماع رباعي مع رئيسي صربيا وكوسوفو في شيسيناو: "لقد طالبنا الطرفين بتنظيم إنتخابات جديدة في هذه البلديات الأربع في أقرب وقت مع إلتزام من كوسوفو ومشاركة في هذه الإنتخابات بشكل واضح من جانب الصرب".



وأوضحت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني بعد ذلك أنها مستعدة للتفكير بهذا الإحتمال.



وقاطع الصرب الإنتخابات البلدية في نيسان في أربع بلدات في شمال كوسوفو حيث يشكلون غالبية، ما أدى إلى انتخاب رؤساء بلديات ألبان مع نسبة مشاركة تقل عن 3,5%.



وأدى تسليمهم مهامهم الأسبوع الماضي من قبل حكومة كوسوفو إلى توترات. واندلعت الصدامات أولًا الجمعة بين المتظاهرين والقوات الخاصة من شرطة كوسوفو.