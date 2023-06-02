إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب كورسك الروسية

إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب كورسك الروسية

أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة في ساعة مبكرة صباح الجمعة.



وقال رومان ستاروفويت على تلغرام "الليلة أسقط أحد أنظمة الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب كورسك". وأضاف الحاكم "نطلب من سكان كورسك التزام الهدوء، فالمدينة تحت حماية موثوقة من جيشنا".



تعرضت منطقة كورسك الحدودية الروسية منذ بداية الحرب لقصف منتظم من القوات الأوكرانية.



في وقت سابق الخميس أعلنت موسكو أنها أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لـ"غزو" منطقة بيلغورود (جنوب غرب).



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "ما يصل إلى 70 مقاتلا شاركوا في الهجوم الذي شن بواسطة خمس دبابات وأربع مدرعات"، مشيرة إلى ثلاث محاولات اقتحام على الأقل.



وأضافت أن موسكو استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع القوات الأوكرانية من العبور إلى الأراضي الروسية، متحدثة عن مقتل أكثر من 50 مقاتلا أوكرانيا.



من جهتها، قصفت روسيا الخميس كييف بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل.



وأعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض وتدمير كل الصواريخ البالستية ومن طراز كروز التي أطلقتها روسيا.



لكنّ ثلاثة أشخاص بينهم طفل في التاسعة قُتلوا في منطقة ديسنيانسكي (في شمال شرق كييف) نتيجة سقوط شظايا صاروخية، فيما أصيب 16 شخصا بجروح.