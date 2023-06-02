الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام

أخبار دولية
2023-06-02 | 01:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام

العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام

اعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة إن عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران بتهم تتعلق بالمخدرات قد تضاعف ثلاث مرات هذه السنة مقارنة بعام 2022.
   
وبحسب المنظمة، حكم على 173 شخصا على الأقل بالإعدام منذ بداية 2023 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي.

وأعدمت إيران أيضا سبعة رجال على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في أيلول 2022 لكن ناشطين أشاروا إلى أن عمليات الإعدام في كل أنواع التهم، خصوصا المخدرات، قد ارتفعت في شكل حاد خلال الأشهر الأخيرة. 

تشكل عمليات الإعدام بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات ثلثي مجموع الإعدامات التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 حسب المنظمة.

وذكرت المنظمة أن أفراد الأقلية البلوشية العرقية في إيران يمثلون نحو 20% من عمليات الإعدام المسجلة "رغم أنهم يشكلون 5% فقط من سكان" البلاد. 
  

آخر الأخبار

أخبار دولية

الدولية:

الإعدامات

المتعلقة

بالمخدرات

إيران

تضاعفت

العام

LBCI التالي
بلينكن يؤكد أن أوكرانيا قوية شرط "للسلام الحقيقي"
إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب كورسك الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-31

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملف موقع نووي إيراني غير معلن عنه

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-31

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق في هذه المرحلة ملف موقع نووي إيراني غير معلن عنه

LBCI
أخبار دولية
2023-05-19

منظمة العفو الدولية تطالب الرئيس الكوبي بالإفراج عن معارضين

LBCI
أخبار دولية
2023-05-19

إعدام ثلاثة محكومين على خلفية التظاهرات في إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

بلينكن يؤكد أن أوكرانيا قوية شرط "للسلام الحقيقي"

LBCI
أخبار دولية
01:37

إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب كورسك الروسية

LBCI
أخبار دولية
01:35

الكونغرس يرفع سقف الدين وبايدن يشيد بـ"انتصار كبير"

LBCI
أخبار دولية
01:33

صندوق النقد: تعافي الاقتصاد السريلانكي ما زال صعبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
2023-05-12

نادين نسيب نجيم ترقص مع شيف المطعم وهو يحمل عجينة البيتزا (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-04-10

جوي الهاني: عابد فهد قال لوالدتي "بنتك بلا ترباية" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-05-29

مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:49

بالفيديو.. بايدن يتعثّر ويسقط أرضا خلال حفل تخرّج في أكاديمية عسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كلفة اخراجات القيد بين السوق السوداء والفعلية

LBCI
أخبار دولية
13:48

لقاء حواري مع شقيق شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قطر ترفع انتاجها من الغاز...فمن هي الاسواق التي ستستفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هل تصحّ التقديرات فتتجاوز مجموعة بريكس قريبًا دول مجموعة السبع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الطعن في إنتخابات الرئاسة متاح من خارج مسألة الميثاقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟

LBCI
أخبار دولية
13:36

مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة

LBCI
أخبار دولية
13:30

يوم تاريخي في الأردن... قصة حب ملكية تتوج بزفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
11:41

رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟

LBCI
خبر عاجل
12:16

إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم

LBCI
أخبار دولية
13:36

مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة

LBCI
حال الطقس
02:14

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار

LBCI
أخبار لبنان
07:58

العراق يضاعف كمية الفيول للبنان الى 160 ألف طن شهرياً

LBCI
أخبار لبنان
08:33

قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More