العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام

العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام

اعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة إن عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران بتهم تتعلق بالمخدرات قد تضاعف ثلاث مرات هذه السنة مقارنة بعام 2022.



وبحسب المنظمة، حكم على 173 شخصا على الأقل بالإعدام منذ بداية 2023 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي.



وأعدمت إيران أيضا سبعة رجال على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في أيلول 2022 لكن ناشطين أشاروا إلى أن عمليات الإعدام في كل أنواع التهم، خصوصا المخدرات، قد ارتفعت في شكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.



تشكل عمليات الإعدام بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات ثلثي مجموع الإعدامات التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 حسب المنظمة.



وذكرت المنظمة أن أفراد الأقلية البلوشية العرقية في إيران يمثلون نحو 20% من عمليات الإعدام المسجلة "رغم أنهم يشكلون 5% فقط من سكان" البلاد.

