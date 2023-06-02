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بلينكن يؤكد أن أوكرانيا قوية شرط "للسلام الحقيقي"
أخبار دولية
2023-06-02 | 05:55
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بلينكن يؤكد أن أوكرانيا قوية شرط "للسلام الحقيقي"
شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تزايد الدعوات للتفاوض.
وقال بلينكن في خطاب من هلسنكي "نظرا إلى عدم وجود أي أوهام لدينا حيال تطلعات بوتين، نعتقد بأن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي".
أخبار دولية
أوكرانيا
"للسلام
الحقيقي"
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