تسعة قتلى على الأقل في هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية

تسعة قتلى على الأقل في هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية

قتل تسعة مدنيين على الأقل في إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم جديد نسب إلى متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلنت مصادر محلية الجمعة.



وقال مقياس الأمن في كيفو، وهي شبكة من المراقبين في شرق البلاد، إن العديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد هذا الهجوم والذي أدى إلى وقوع إصابة بالغة.



وبحسب المجموعة، فإنه "يشتبه" في وقوف القوات الديمقراطية المتحالفة وراء الهجوم.



وقال دلفين مالكي نائب رئيس منظمة مجتمع مدني محلية إن هذا التوغل للمتمردين وقع في قرية موسيا كانياموتسوتسا في منطقة بيني.



وأكد حصيلة القتلى، موضحًا أنه بالإضافة إلى احتجاز رهائن، قام المهاجمون بالإستيلاء على" مواش ومعدات".