وزيرا خارجية السعودية وإيران يستعرضان العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية السعودية وإيران يستعرضان العلاقات الثنائية

إستعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ إتفاق البلدين الموقع في بكين.

