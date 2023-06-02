رغم التوترات... رئيس وزراء أرمينيا سيحضر تنصيب إردوغان

رغم التوترات... رئيس وزراء أرمينيا سيحضر تنصيب إردوغان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، وذلك رغم التوترات التاريخية بين البلدين.



وقال المكتب في بيان إن "أرمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب إردوغان"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من حزيران لحضور الحفل".

