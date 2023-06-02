وزير الخارجية الأميركي سيتوجه إلى السعودية

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى السعودية، البلد الحليف للولايات المتحدة والذي تشهد العلاقات معه راهنًا مرحلة حساسة، وفق ما أعلنت الخارجية الجمعة.وتأتي زيارة بلينكن للمملكة فيما يتولى البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض إلتزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.