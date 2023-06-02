إنتشال جثة طفل إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

إنتشال جثة طفل إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

إنتشل خفر السواحل التونسيون الجمعة جثة لطفل قبالة السواحل الشرقية للبلاد إثر غرق مركب مهاجرين، على ما أفاد مصور متعاون مع فرانس برس.



وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه المصور جثة متماسكة لطفل تطفو على سطح الماء مرتديًا حذاء أزرق ولباسًا شتويًا يغلب عليه اللون الوردي وتم انتشاله قبالة سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة (وسط-شرق).



ورجح خفر السواحل أن يكون الطفل كاميرونيًا، إذ تم إنقاذ أكثر من 200 مهاجر من هذا البلد قبالة صفاقس في اليومين الأخيرين بعد غرق قواربهم.



ولا تزال أم الطفل مفقودة وفقًا للمصدر نفسه.

