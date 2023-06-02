الولايات المتحدة تأخذ قرار رفع سقف ديونها... وبايدن يشيد بانتصار كبير

بلينكن يؤكد أن أوكرانيا قوية شرط "للسلام الحقيقي"

بلينكن يؤكد أن أوكرانيا قوية شرط "للسلام الحقيقي"

العفو الدولية: الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام