قتيل و15 جريحا في حريق في روما

لقي شخص مصرعه واصيب 15 آخرون، بينهم اثنان بحروق خطيرة في حريق الجمعة في مبنى شرق روما، بحسب ما اعلن رئيس بلدية المنطقة.وكتب ماسيميليانو اومبرتي رئيس بلدية الحي الرابع في روما حيث وقع الحادث على صفحته على فيسبوك "ارقام رسمية، قتيل واحد و15 جريحا، اثنان منهما في حالة خطرة" مؤكدا أن هناك أبوابا يجب فتحها في المبنى المؤلف من سبعة طوابق والذي اجتاحته النيران.وذكرت وسائل اعلام أنه كان يتم العمل على واجهة المبنى وقت اندلاع الحريق ولم يتضح سببه على الفور.وفتح مكتب المدعي العام في روما تحقيقا حول أسباب الحريق الذي أجبر أكثر من 100 شخص على مغادرة منازلهم.ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا اليومية عن مسؤول في إدارة الإطفاء في روما قوله إنه سمع دوي انفجارين أو ثلاثة قبل امتداد النيران إلى السقالات الموجودة حول المبنى بسبب الأشغال.