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إرتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 قتيلًا وأكثر من 500 جريح

أخبار دولية
2023-06-02 | 14:38
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إرتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 قتيلًا وأكثر من 500 جريح
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إرتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 قتيلًا وأكثر من 500 جريح

إرتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 قتيلًا وأكثر من 500 جريح

قتل 50 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 500 في حادث إصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.
      
وقال المسؤول في أوديشا براديب جينا لوكالة فرانس برس: "قتل نحو 50 شخصًا وأصيب أكثر من 500. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ الركاب وتقديم الدعم الصحي للجرحى".

أخبار دولية

حادث القطارات

الهند

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