أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية

أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية

وجه الأمر إلى نحو عشرة آلاف شخص الجمعة بإخلاء مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية لمواجهة حرائق الغابات.



أعلن ستيف بوبر رئيس بلدية ست إيل الواقعة على نهر سانت لورانس حالة الطوارىء المحلية وأعلن الإخلاء الإلزامي بعد أن تقدمت حرائق الغابات بسرعة كبيرة بين عشية وضحاها.



وأبلغ السكان في الصباح بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الرابعة بعد الظهر.



وقال ستيفان لوزون، عضو البرلمان من كيبيك، في مؤتمر صحافي في أوتاوا إن ما يصل إلى 10 آلاف من السكان أو ثلث سكان ست إيل سوف يتم إجلاؤهم.